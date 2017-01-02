CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TOPÇU REİNA'DA

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu bir heyetle birlikte terör saldırısına uğrayan Reina'yı ziyaret etti. Saat 16:00'da Reina'ya gelen Topçu içeride incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen Topçu, "Biz şuanda Başkomutanın ilan ettiği gibi, milli bir seferberlik halindeyiz. Bu milli seferberliğin gereğini, milletin her bir ferdi yapıyor. Devlet-Millet elele. Bölücü terörle, FETÖ terörüyle, DEAŞ terörüyle ve bunların arkasındaki küresel güçlerle mücadele ediyoruz. Akif'in dediği gibi 'bir olan sinelere top vursa deviremiyor'. Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Burada hayatlarını kaybeden başka ülkelerin insanları da var. Onlar bizim misafirimizdi. Onlar bize emanetti. Bu işin arkası önü mutlaka aydınlanacaktır. Yapılacak iş onların milletlerini ve milletimize başsağlığı dilemek. Ve onları anmak. Asla ve kat'a kanları yerde kalmayacak." diye konuştu.

ARABASINI ALMAYA GELDİ O ANLARI ANLATTI

Saldırı gecesi Reina'da bulunan Türk asıllı Fransız vatandaşı Yusuf Kodat, bugün Reina'nın otoparkından arabasını almaya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kodat, o gece yaşadıklarını anlattı. Sadece silah ve bomba seslerini duyduğunu söyleyen Kodat terasta saklandığını ve polisin gelmesinin ardından ellerini havaya kaldırarak tek tek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yusuf Kodat'ın açıklamaları

- Reina önünden detaylar

- Topçu ve beraberindekilerin Reina'ya girmesi

- Topçu'nun açıklamaları