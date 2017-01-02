Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TOPÇU REİNA'DA

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu bir heyetle birlikte terör saldırısına uğrayan Reina'yı ziyaret etti. Saat 16:00'da Reina'ya gelen Topçu içeride incelemelerde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TOPÇU REİNA'DA

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu bir heyetle birlikte terör saldırısına uğrayan Reina'yı ziyaret etti. Saat 16:00'da Reina'ya gelen Topçu içeride incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen Topçu, "Biz şuanda Başkomutanın ilan ettiği gibi, milli bir seferberlik halindeyiz. Bu milli seferberliğin gereğini, milletin her bir ferdi yapıyor. Devlet-Millet elele. Bölücü terörle, FETÖ terörüyle, DEAŞ terörüyle ve bunların arkasındaki küresel güçlerle mücadele ediyoruz. Akif'in dediği gibi 'bir olan sinelere top vursa deviremiyor'. Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Burada hayatlarını kaybeden başka ülkelerin insanları da var. Onlar bizim misafirimizdi. Onlar bize emanetti. Bu işin arkası önü mutlaka aydınlanacaktır. Yapılacak iş onların milletlerini ve milletimize başsağlığı dilemek. Ve onları anmak. Asla ve kat'a kanları yerde kalmayacak." diye konuştu.

ARABASINI ALMAYA GELDİ O ANLARI ANLATTI

Saldırı gecesi Reina'da bulunan Türk asıllı Fransız vatandaşı Yusuf Kodat, bugün Reina'nın otoparkından arabasını almaya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kodat, o gece yaşadıklarını anlattı. Sadece silah ve bomba seslerini duyduğunu söyleyen Kodat terasta saklandığını ve polisin gelmesinin ardından ellerini havaya kaldırarak tek tek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Yusuf Kodat'ın açıklamaları

- Reina önünden detaylar

- Topçu ve beraberindekilerin Reina'ya girmesi

- Topçu'nun açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55