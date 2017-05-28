CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN AĞLADI...

* İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Efsa Çağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için gözyaşı dökdü.

* Efsa Çağlı,

" Cumhurbaşkanımızı uzun zamandır görmüyordum. Onun yanına gitmeye çalışıyordum. Kimse beni oraya çıkartmaya yardım etmiyordu. Bugün beni oraya çıkarttılar. Çok seviyorum bu yüzden ağlıyorum. Cumhurbaşkanı bir daha ağlamamı istedi. Bana gülmek yakıştığını söyledi. Ben de onu çok sevdiğimi söyledim. Bana satranç hediye etti"

Haber: İhsan YALÇIN / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ensar Vakfı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 38. Genel Kurulu'na katıldı. Burada Erdoğan'a, 15 Temmuz'da darbe girişiminden hemen önce Marmaris'te torunu Ahmet Akif Albayrak'a Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğrafının, resmi hediye edildi.

"UNUTMAK HİÇ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tabyolu aldıktan sonra, "Bunu bir gencimiz yapmış. Bundan dolayı tabi kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bunu unutmak hiç mümkün değil. Diyodum ki; her akşam bana bir sayfa Kuran-ı Kerim okuyacaksın. Bu darbenin olduğu gece. O gece onu çalışıyorduk. Nasıl olduysa o da medyaya düşmüş" dedi.

ERDOĞAN, ÇAĞLI'YA SOHBET ETTİ, HEDİYE VERDİ

Öte yandan kongre merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Efsa Çağlı da bir süre sohbet etti. Gazetecilerin "Neden ağlıyorsun?" soruları üzerine Çağlı, "Cumhurbaşkanımızı uzun zamandır görmüyordum. Onun yanına gitmeye çalışıyordum. Kimse beni oraya çıkartmaya yardım etmiyordu. Bugün beni oraya çıkarttılar. Çok seviyorum bu yüzden ağlıyorum. Cumhurbaşkanı bir daha ağlamamı istedi. Bana gülmek yakıştığını söyledi. Ben de onu çok sevdiğimi söyledim. Bana satranç hediye etti" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Erdoğan'a tablo hediye edilmesi

Erdoğan'ın tablo ile ilgili konuşması

Çağlı'nın konuşması

Genel ve detaylar



28.05.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170528085