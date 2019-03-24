CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE MİTİNG ALANINA GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting için saat 14.30'da Üsküdar'daki evinden çıkış yaptı. Erdoğan helikopterle Yenikapı Miting alanına geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanın helikopter pistine gelmesi

-Eşi Emine Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile helikoptere binmesi

-Genel ve detay görüntüler



