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Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı, harekat merkezinden takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan...

GÜNDEM 09.10.2019, 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı, harekat merkezinden takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kurmayları ile birlikte takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı görüldü. Harekat merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüldü.
 

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Haber: ANKARA, ()-

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