CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraf