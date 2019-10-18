CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  "GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK" (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda

oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

