CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler