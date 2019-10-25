CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami’nde kıldıktan sonra Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

-Görüşmeden görüntüler