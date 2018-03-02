Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsallında yaşanan çatışmalarla ilgli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre çatışmada askerlerimizin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimizin kederli ailelerine, başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize başsağlığı dileklerini de iletti."

