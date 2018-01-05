 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FRANSA ZİYARETİ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ - 1

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Fransa'da bölgesel ve uluslarası gelişmelerin yanı sıra ekonomik konularda görüşmeler yapacağını söyledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, kabine de revizyon iddialarının sorulması üzerine , "Çok kısa bir cevap vereyim mi? Doğruluk payı yok" yanıtını verdi.

"BİZE GELEN BİLGİLER ÇOK DAHA FARKLI, ONU DA SÖYLEYEYİM"

Erdoğan, Beşiktaş Belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili bir soruya, "Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim" şeklinde yanıt verdi.

"AMERİKA'NIN ADALET ANLAYIŞI BUYSA DÜNYA YANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla davası ile ilgili bir soruya ise "Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde

bulunacaklar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları sene 99. O günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri, 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazarı

itibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Öyleyse aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecektir" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, "Amerika'nın adalet anlayışı buysa dünya yandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklaması

