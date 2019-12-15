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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. Görüntü Dökümü: ----------- -Görüşmeden...
GÜNDEM 15.12.2019, 19:19
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden fotoğraf
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