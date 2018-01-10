Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' ile görüştü
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
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