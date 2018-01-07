CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMİR KİLİSE'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölgelememelidir. Onun için bizde şu var; kesrette vahdet anlayışı var. Bu bizim aslında tüm inançlara, düşünceye vesaire yaklaşımımızı gösterir, yani çoklukta birlik"

* Başbakan Yıldırım,

"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı maalesef göremiyoruz. Gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler yerine aradaki düşmanlığı, husumeti arttıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kutuplaşma riski gittikçe artıyor"

* Bulgaristan Başbakanı Borisov,

"2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım"

Haber : Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Balat'ta bulunan ve restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışı bugün yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölgelememelidir. Onun için bizde şu var; kesrette vahdet anlayışı var. Bu bizim aslında tüm inançlara, düşünceye vesaire yaklaşımımızı gösterir, yani çoklukta birlik. Biz işte bu anlayışla ülkemizin her köşesinde diğer dinlere mensup vatandaşlarımızın ibadethanelerini ayağa kaldırmaya; bunlara yönelik çalışmaları yürüttük yürütüyoruz."

"DİNİ VE KUTUPLAŞMA RİSKİ GİTTİKÇE ARTIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı maalesef göremiyoruz. Gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler yerine aradaki düşmanlığı, husumeti arttıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Ortadoğu'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken; aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, tarihsel önyargılar iç siyasi mülahazalarla istismarlar artıyor. Avrupa'dan Myanmar'a, Afrika'dan Amerika'ya kadar siyasi tablolar aşırılığa doğru yeniden evriliyor. Bir arada yaşama iradesi, yerini ne yazık ki tasvip etmediğimiz olumsuz duygulara bırakıyor. İşte böyle bir dönemde Bulgaristan Başbakanı Değerli Dostum Boyko Borisov'un da katılımıyla buradan dünyaya vereceğimiz mesajın son derece anlamlı olacağını ifade etmek istiyorum."

"TÜRKİYE İLE AB İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCAMAMIZ LAZIM"

"Türkiye Avrupa Birliği'nin en büyük komşusudur. Türkiye büyük bir devlettir" diyen Boyko Borisov ise, "2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

-Boyko Borisov'un konuşması

-Açılıştan detaylar