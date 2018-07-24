Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın ziyareti
-Detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Görüntü dökümü -Erdoğan'ın ziyareti -Detaylar ANKARA...
24 Temmuz 2018 Salı 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın ziyareti
-Detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:36
|05:45
|13:22
|17:19
|20:37
|22:27