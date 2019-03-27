CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medyadan duyuracakları sürpriz bir programları olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12.00'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" dedi.
ANKARA, ()
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada sürpriz program
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medyadan duyuracakları sürpriz bir programları olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan...
27 Mart 2019 Çarşamba 16:37
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