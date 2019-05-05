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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' mesajı

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' mesajı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun" dedi. 

Haber: ANKARA, () 

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