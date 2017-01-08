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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN O KAHRAMANIN AİLESİNE TELEFON

Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü....

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN O KAHRAMANIN AİLESİNE TELEFON

Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şehit trafik polisi Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve polisin kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla taziyelerini iletti. Şehit Polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti.

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