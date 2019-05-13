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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFE ZİYARETİ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFE ZİYARETİ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan  Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu. Buradaki bir kafeye giren Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan kafede yaklaşık bir saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan  çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun  eşlik etti. 

Görüntü dökümü:
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- Cumhurbaşkanı'nın  kafeden çıkışı 
- Vatandaşlarla fotoğraf çekimi
- Genel ve Detaylar 


 

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