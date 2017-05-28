CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'UN FETHİ MESAJI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 'İstanbul'un Fethinin Yıl Dönümü' münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün tarihimizin en görkemli zaferlerinden birini, İstanbul'un fethinin 564. sene-i devriyesini, büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz Bu vesileyle bundan 564 yıl önce, daha 21 yaşında genç bir sultan iken Peygamber Efendimizin müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'i, onun kahraman ordusunu rahmet ve tazimle yad ediyoruz. Sosyal, kültürel ve siyasi sonuçları itibariyle dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İstanbul'un fethi, bizim ve tüm insanlık için ibretlerle dolu bir zaferdir. Kuruluşundan itibaren farklı devletlere ve kültürlere başkentlik yapmış olan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur. Binlerce yıllık geçmişi yanında farklı dinlerden, kültürlerden ve meşreplerden sakinleriyle İstanbul, bugün de Türkiye'nin özü ve özeti gibidir. Ecdadımızdan aldığımız ilham ve 564 yıl önce Fatih'e İstanbul'un kapılarını açan inanç, azim, kararlılıkla bu aziz şehre hizmet etmenin, Fatih'in emanetine sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi devasa projeler, İstanbul'u dünyanın en önemli iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi yapma irademizin en güzel örnekleridir. İnşallah önümüzdeki dönemde de, her bir karışı şehit bedenleriyle örülü bu şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü tebrik ediyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarıma en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."



