CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DA HASTANE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın aracının çıkışı

-El sallaması

-Konvoydan görüntü

-Genel ve detaylar