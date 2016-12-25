CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANUKA BAYRAMI MESAJI :

-"Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm musevilerin hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum"

Özgür ALTUNCU, İstanbul



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle,



“Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Farklılıkları zenginlik telakki eden, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de herkesin kendi



din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz. Nitekim, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerinin, karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve beraberliğimiz için de son derece önemli olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Bu duygular eşliğinde, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum".