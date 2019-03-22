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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

"Amerika Başkanı Trump'ın Goran Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir" "Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" Haber-Kamera: Gökhan...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

"Amerika Başkanı Trump'ın Goran Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir"

"Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTAN/İSTANBUL,()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen  İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan yaptığı açıklama ile ilgili konuştu. Erdoğan, Trump'ın "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" demesini eleştirerek, "Dün Amerika Başkanı Trump'ın Goran Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri 1967'de bu yana İsrail'in işgali altında bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsrail işgali sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi topraklarından göçe zorlamıştır. Türkiye'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hassas bir meselede sessiz kalması emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Veremeyiz. Bununla beraber Müslümanların huzurunu bekasını hayat hakkını hedef alan her kritik hadise her saldırı biz ve teşkilat için önemlidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam Dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında  bigane kalması kayıtsız kalması düşünülemez. Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif daha girişken olmamız mesuliyet üstlenmemiş gerekiyor" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklaması
 

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