CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZİANTEP'E KURTULUŞ TELGRAFI...

Haber: İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi. ...
25 Aralık 2016 Pazar 13:31
Haber: İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
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