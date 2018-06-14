Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ'A ŞAMPİYONLUK TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi.
14 Haziran 2018 Perşembe 00:41
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