CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMNİYETE SALDIRI GİRİŞİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişimiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birer telefon görüşmesi yaptı. İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan saldırı girişimiyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emniyet camiasına geçmiş olsun dileklerini de ilettiği kaydedildi.