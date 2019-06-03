Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor" dedi.



'TÜRKİYE, DEMOKRASİ VE EKONOMİSİYLE AYAKTA'

Erdoğan, bayramların tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ettiğini söyledi. Türkiye’nin, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990’lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.



'MESELELERİMİZİ ÇÖZECEĞİZ'

Geçen 17 yılda Türkiye’ye kazandırdıkları yatırımlar, hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları hizmetler sayesinde Türkiye’nin bu süreci fırsata çevirecek bir yerde durduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah’ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz" ifadesini kullandı.



'ÜLKEMİZİ CENDEREDEN ÇIKARACAĞIZ'

Türkiye’ye inanan, Türk Milletine ram olan, ülkesinin istiklaline ve istikbaline güvenen herkesle birlikte 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi miras bırakmak olacaktır" dedi.



'SÖZLERİMİZİ PLANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Erdoğan, siyasi hayatları boyunca daima söz verdiklerini yapma, yapamayacaklarını da ifade etmeme prensibiyle hareket ettiklerini kaydederek, "Mesela, emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM'

Mesajında; sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkârına kadar tüm girişimcilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkânlarınızı Türkiye’nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak tüm imkânlarımızla yanınızda yer olacağımızdan şüpheniz bulunmasın" ifadelerini kullandı.



Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar vatanları için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitleri ve gazileri rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için mücadele eden güvenlik güçlerine de başarılar diledi.



TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerden dikkatli olmalarını, kurallara riayet etmelerini, kendileri ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamalarını isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden, 20 bin 541 kilometre ilaveyle 26 bin 641 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 1.128 kilometre ilaveyle 2 bin 842 kilometreye yükselttik. Seyahatleriniz için, havalimanlarından hızlı tren hatlarına kadar pek çok ulaşım alternatifi getirdik. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle dokuz güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkânları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı‘nızı tebrik ediyorum."

ANKARA, ()