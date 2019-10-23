Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.10'da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine geldi. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan, Bahçeli'ye rahatsızlığı nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi devam ediyor.

