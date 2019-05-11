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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' mesajında "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' mesajında "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şöyle dedi:
"Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

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