Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu. Almanya ile olan toplantı gerilimine ilişkin Erdoğan, "Benim Adalet Bakanım, hem resmi görüşmesini yapacak, hem oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak.



'Orası otomobil parkına uygun değildir, onun için müsade edemeyiz' diyerek Adalet Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Anında, dünyada görülmemiş; 2 saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Ve benim orada konuşma yapmam; video konferansla engeliyor. Fakat Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Cemil Bayık orada konuşmasını yapıyor. Bunların teröre yardım ve yataklık yapmaktan yargılanması gerekir. Şimdi bir de niye bu olayı bu kadar köpürtüyoruz gibi laflar konuşmaya başladılar. Durun bakalım daha işin başındayız. Daha çok uluslararası toplantılarda sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana tek tek dökeceğiz. Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş. Ne yaparsanız yapın. Avucunuzu yalarsınız. Hiçbir şey tutturamayacaksınız" dedi.



Erdoğan, "Düşünebiliyor musunuz? Benim Adalet Bakanım, hem resmi görüşmesini yapacak, hem oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak. 'Orası otomobil parkına uygun değildir, onun için müsade edemeyiz' diyerek Adalet Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ekonomi Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ben, video konferansla oradaki bir meydan mitingine katılacağım. Anında, dünyada görülmemiş; 2 saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Ve benim orada konuşma yapmam; video konferansla engeliyor.



Fakat Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Cemil Bayık orada konuşmasını yapıyor. Bunların teröre yardım ve yataklık yapmaktan yargılanması gerekir. Olay bu kadar açık ve ortadadır. Şimdi bir de niye bu olayı bu kadar köpürtüyoruz gibi laflar konuşmaya başladılar. Durun bakalım daha işin başındayız. Daha çok uluslararası toplantılarda sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana tek tek dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde dim dik duran bir Türkiye var. Çıkıyorlar bir kampanya, neymiş kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş. Ne yaparsanız yapın. Avucunuzu yalarsınız. Hiçbir şey tutturamayacaksınız" diye konuştu.