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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti. Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele...
GÜNDEM 03.09.2019, 16:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.
ANKARA, ()
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