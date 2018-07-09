CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CUMHURİYETİ ŞAHLANDIRMA SÖZÜ VERİYORUZ (2)

TARİHİ TÖRENDEN NOTLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süvari birliğiyle külliyeye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indikten sonra ise Mehter Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı.

Törende; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası'nın yanı sıra TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de programda hazır bulundu.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer aldı.

TÖRENE YOĞUN İLGİ

Törene, çok sayıda eski ve yeni yabancı devlet başkanı ve başbakanı ile birlikte TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM eski Başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut, MİT Başkanı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski ve yeni dönem bakanları ile milletvekilleri, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, milli futbolcular, sinema oyuncuları ve televizyon porgramcıları ile gardiyan, itfaiye eri, maden işçisi gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların yer aldığı yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

DEMİRÖREN GRUBU DA TÖRENİ İZLEDİ

Bu arada, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve eşi ile Demirören Haber Ajansı () Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışmet ve iş adamı Kıvanç Oktay da törende yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()