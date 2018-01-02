Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  11 Mart 2017 tarihinde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
-Cenaze namazına katılması
-Camiden ayrılması


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,