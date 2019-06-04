CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun girişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi. Görüntü dökümü: ----------- -Erdoğan'ın konvoyunun girişi -Detaylar
04 Haziran 2019 Salı 06:06
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun girişi
-Detaylar
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