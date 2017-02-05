CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM'I TARABYA KÖŞKÜ'NDE KABUL EDECEK

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün Tarabya Köşkü'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'da gerçekleşeceğini kaydetti.
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün Tarabya Köşkü'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'da gerçekleşeceğini kaydetti.
05 Şubat 2017 Pazar 14:47
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün Tarabya Köşkü'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'da gerçekleşeceğini kaydetti.
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