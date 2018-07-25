Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarılı olmaya mahkumuz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendirerek, "Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuştu.



Ziyaretle ilgili bilgi veren Erdoğan, "BRİCS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan istişare ve işbirliği platformudur. Beş ülke, aynı zamanda onlarda G-20 ülkesidir. Kendileriyle işbirliklerimiz var. Ülkemiz, BRİCS zirvesine İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak davet edildi. Bu şekilde toplantıda yerini alıyor. Zirveye iştirakimiz Türkiye ile BRİCS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecektir. Türkiye’nin BRİCS üyesi ülkelerle ikili düzeyde güçlü ilişkileri ve Birleşmiş Milletler G-20 gibi Uluslararası Platformlarda işbirlikleri bulunuyor. BRİCS dünya kara yüzölçümünün yüzde 27’sini, dünya nüfusunun yüzde 43’ünü ve dünya ekonomisinin de yüzde 23’ünü oluşturuyor. Ayrıca bu ülkeler son 10 yıldaki küresel ekonomik büyümenin yüzde 50’den fazlasını sağladılar. Dönem Başkanı Güney Afrika’nın ev sahipliğini yapacağı zirvenin odak noktası Afrika olacaktır. Benim katılacağım oturumun teması ise, Küresel Güney-Güney İşbirliğidir. Zirvede güncel dünya meseleleri, uluslararası konular da ele alınacaktır. Bilhassa gelir adaletsizliği ile mücadele, artan yıkıcı ticari rekabetler zirvenin gündeminde yer alan hususlardır. Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada uzun bir geçmişi olan Türkiye, Güney-Güney işbirliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkemiz 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi Kalkınma yardımıyla bildiğiniz gibi 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü bugün itibariyle de ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi, Türkiye ile BRİCS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

'AFRİKA'NIN KALKINMA HAMLESİNE KATKI SAĞLAMAYI ARZU EDİYORUZ'

"Zirve aynı zamanda dönem başkanlığını yaptığımız İslam iş birliği teşkilatıyla BRICS münasebetlerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika’ya gerçekleştireceğim ziyaret vesilesiyle ayrıca BRICS üyesi ülkeler ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerim olacak. Bunun yanında Güney Afrika’nın önde gelen iş adamları ve buradaki Müslüman toplumun kanaat önderleriyle de bir araya geleceğiz. Ayrıca Pretoria Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının da açılışını yapacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım BRICS zirvesinden sonra Zambiya’ya bir ziyaret, günübirlik de olsa, gerçekleştireceğim. Bu ziyaretim Zambiya’ya Türkiye’den cumhurbaşkanı seviyesinden ilk resmi ziyarettir. Dün de Türkiye’deki Zambiya’nın yeni büyükelçisini kabul ederek güven mektubunu aldım, bu da ayrı bir vesile olmuş oldu. Ziyaretin Afrika kıtası ile her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme ve derinleştirme yönünde irademizi ortaya koyuyor. Zambiya Cumhurbaşkanı Sayın Lungu göreve başlama törenime katılarak iki ülke arasındaki dostluğa verdiği önemi göstermiştir. Bu aynı zamanda iade-i ziyaret olacaktır. Zambiya’da mevkidaşımla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağım, hatta eğer yetiştirebilirseniz diye haber gönderdim, iş adamları olarak da orada böyle bir toplantıyı da yapabiliriz dedim. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesini, özellikle bazı antlaşmaların imzalanmasını da ön görüyoruz. Afrika kıtasının değişen dünyamızın geleceğini şekillendireceğini görüyorum. Daha adil ve eşit bir dünya için Afrika ile birlikte hareket etmeyi ve bu anlamada Afrika’nın kalkınma hamlesine katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Sizlere ilginiz için teşekkür ediyorum, sorularınız varsa sorularınız alayım" diye konuştu.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya lideri Putin ile yarın yapacağı görüşmenin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunlar söyledi: "Şu anda tabi Suriye'de ki gelişmeler gerek Tel Rıf'at, gerek Menbiç olsun bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrindir, Cerablustur, El Babtır. Buralar belli bir yere oturdu. Dört bin kilometre karelik bir alan tamamen kontrolümüz altında. Tabi bazı görüşmeleri, anlaşmaları Menbiç konusunda da yaptık, Tel Rıf'at ile ilgili aynı şekilde. Bu görüşmemizde tabi ki bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. Bu konuyu tekrar gündemimize el alacağız. İdlib konusu var bunu tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki, Suriye halkı artık bu saldırılardan ve özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz"

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI

Bir basın mensubunun ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını hatırlatması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: Yaptırımlarla ilgili herşeyden önce şunu bilmemiz lazım. Yani bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise nasıl bir model ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ortaklarımız ile olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasında ki bağımsızlık anlayışımıza ter düşer. Hem komşumuz olacak bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak, öyle ürünler onlardan biz alıyoruz ki bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak. Biz bunları Sayın Obama döneminde de zaten ABD'ye açık net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Bunları farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek bu da tabi bizleri ayrıca üzmektedir. BU konuda gerek senatonun gerek temsilciler meclisinin içindeki siyasi noktadaki rekabetlerde Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şu ana kadar Sayın Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan sonra ki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Gelen heyetler bizim buradaki arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde gerekli olan bizim düşüncemizi almışlar ve bu şekilde dönmüşlerdir. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun."

'BAŞARILI OLMAYA MAHKUMUZ'

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile birlikte yeni atamaların sorulması üzerine Erdoğan, "Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Şimdi Güney Afrika'ya giderken çalışacağız, dönüşte çalışacağız ve bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz"

Görüntü dökümü:

-Erdoğan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ,(ANKARA),()



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