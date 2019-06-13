Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA ()
GÖRÜŞME BAŞLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ANKARA...
13 Haziran 2019 Perşembe 14:21
GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA ()
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