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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK FEN LİSESİ'Nİ GEZDİ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde...
GÜNDEM 09.09.2019, 15:27
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
- Erdoğan'ın okula girmesi
- Erdoğan'ın okuldan çıkması
- Vatandaşlarla sohbet etmesi
- Detaylar
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