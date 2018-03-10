Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da halka hitap etti

"AFRİN OLAYI BİTİYOR"

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'ndaki kongre öncesinde, spor salonu dışında toplanan kalabalığa seslendi. Salon etrafındaki alan Türk bayraklarıyla süslenirken, bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na ellerinde zeytin dallarıyla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışarıdaki büyük coşkuyu görünce selamlamadan geçemediğini söyledi. Mersin'de de muhteşem bir katılım ve heyecan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu millete sevdalıyız. Hamdolsun milletimizde bize sevdalı, bunu görüyorum. Ve çıkarken bir şey söylemiştim 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece'. Gideceğiz gündüz gece, çünkü bizim bir aşkımız var, oraya ulaşacağız ve bu konudaki kararlığımız ana kademede, kadın ve gençlik kollarında hep oldu, hep olacak. Şu anda 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bu bir aşkın ifadesidir, bir heyecanın ve yolculuğun hazırlığı içindeyiz. Nedir bu hazırlık? Mart 2019. Nedir bu hazırlık? Kasım 2019. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümde Mart'ta yerel yönetimde, Kasım'da inşallah Türkiye siyaseti başkanlık sistemine geçerken hükümet etmede bir karar verecek. Şimdi ben ana kademeye sesleniyorum: Kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Kadın kollarımız, gençler kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Dilinize sağlık" dedi.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST 3 BİN 200'Ü AŞTI

TSK'nın Afrin harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 200'ü aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peygamberimize komşu olmak üzere yürüyen şehitlerimiz de var. Ama bu şehitlerimiz olmasa biz imdi böyle olabilir miydik, onların bereketi bu. Kardeşlerim onun için çok çalışacağız, eğer çalışmazsak onların şehadetini alamayız. Çok koşacağız. Bu topraklarda son 15 yılda nereden nereye geldik. Kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu Türkiye'de şimdi 12 bin dolara yürüyoruz. Bakınız 'battık, bittik, yıkıldık' diyorlardı. 'Antalya'da turizm çöktü' diyorlardı. Geçen yıl 10 milyonu aştık, bu yıl inşallah 13 milyonu aşacağız. Fazlası olacak, azı olmayacak ve bütün bunlarla beraber hedef koyduk kendimize diyoruz ki, 2023'e giderken biz bir defa dünyada ilk 10 içerisine gireceğiz" diye konuştu.

'18 MİLYON KİLOMETREKAREDEN 780 BİN KİLOMETREKAREYE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bir Rabia'mız var. Rabia'mızda ne var? Bir: Tek millet; 81 milyon Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Roman'ı, Arap'ıyla tek millet. Ama bir ricam daha var: Bir olacağız, iri, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. İki: Tek bayrak. Şu bayrağımızdan başka asla, rengi şahidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç: Tek vatan; 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatanımızı bölemeyecekler. Kardeşlerim biz 780 bin kilometrekareye nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden geldik. Ah ah küçüldük, küçüldük olduk 780 bin kilometrekare. Hep verdik. Şimdi birileri konuşuyor, ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometrekarede ameliyat yaptırmayız. Ne PKK'sına, ne DEAŞ'ına, ne DHKP-C'sine, ne şuna, ne buna asla. İnlerine gireceğiz demiştik ve girdik. Cudi'de, Gabar, Tendürek, Kandil, Bestler Deresi'nde girdik hepsi nal toplamaya başladı, kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler, orada da kovalıyoruz. Cerablus'ta, El-Bab'da kovaladık. DEAŞ'la, FETÖ'yle iş birliği yaptılar, kaçan kaçana. Kimisi Pensilvaya'ya, kimisi Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."

'AFRİN OLAYI BİTİYOR'

Dördüncü olarak 'Tek devlet'i söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Kimse de böyle hevese kapılmasın, kapıldığı yerde burunları yere sürter. Kararlıyız ve azimliyiz. Ve Allah'ın izniyle Afrin'de rakam nereye çıktı ve Afrin olayı bitiyor. Biz teröristleri, ülkemize bunlar bela olmasınlar diye kovaladık, kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Şimdi biz Cerablus'ta ne yaptık? 2 bin kilometrekareyi kontrolümüze aldık. İnşallah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecek. Biz işgalci olmadık tarih boyunca, biz sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamlar yapmıştır. Önce hesabını versinler Cezayir'de ne kadar katliam yaptınız? 5 milyon insanı Fransa'da katlettiler. Ruanda'da katliam yaptılar, Libya'da yaptılar, her yerde yaptılar. Ama biz hep merhametle gittik. Bizim gittiğimiz yerde hep rahmet oldu, merhamet oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini zeytin dalıyla selamlayanları da unutmadığını belirterek, onları selamladığını söyledi.

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Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()