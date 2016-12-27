CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan saat 12:05'de Kısıklı'daki konutundan çıkıp Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan'ın konvoyu Altunizade'den geçerken makam aracına el sallayna vatandaşa korna ile karşılık verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12:30 sularında Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve öteki ilgililer uğurladı.
Görüntü Dökümü:
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- Makam aracının geçişi
- Makam aracının kornaya basması
- El kaldırıph selam veren vatandaştan detay
- Konvoyun 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişinden detay