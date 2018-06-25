Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladılar.