CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Burada Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

8 SAAT SÜRDÜ

erdoğan, basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ardından Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geri döndü.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Binali Yıldırım'ın çıkışı

-Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un Çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il binasından çıkışı

-Genel ve detaylar