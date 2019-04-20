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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA 

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı. Cumhurbaşkanı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA 

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığına geçti. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. 

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
-Kurum'un gelişi
-Soylu'nun gelişi
-Yıldırım'ın gelişi
-İlçe belediye başkanlarının gelişi
-Erdoğan'ın gelişi
-Detaylar
20.04.2019 -14.58  Haber Kodu : 190420104

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