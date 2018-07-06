Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi, gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören her bir kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 52,59’luk bir oy oranıyla milletimizin teveccühüne mazhar olduk. Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi, gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören her bir kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin güvenine layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"BU SEÇİMLER YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE GEÇİŞİMİZİN DE MİLADIDIR"

Bu seçimlerin aynı zamanda yeni yönetim sistemine geçişin de miladı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu seçimlerle; 27 Nisan 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminin çıkmaza girmesiyle başlayan, 21 Ekim 2007 yılındaki halk oylamasıyla adeta ilk işaret fişeği atılan, 10 Ağustos 2014 seçimleriyle geri dönülmez hâle gelen, 16 Nisan halk oylamasıyla da adı konulan yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmiş olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletlerin tarihlerinde, bu tür milatlar çok önemlidir. Türkiye, kendi tarihindeki ve dünyadaki pek çok örneğin aksine, böylesine önemli bir makas değişikliğini, demokratik yöntemlerle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Pek çok ülkenin tarihinde, bu tarz değişimler çok sancılı bir şekilde ve yüksek maliyetlerle yapılabilmiştir" dedi.

"9 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ KABİNEMİZİ AÇIKLIYORUZ"

Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık yürütme görevini, Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil, doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Anayasa değişikliğine uyum çerçevesinde, kanunlarımızda yer alan Başbakana ve Bakanlar Kurulu’na yapılan tüm atıflar, Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, Cumhurbaşkanının uhdesine verilen Bakanlıkların ve kurumların kuruluş kanunların da ilga edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayımlayacağımız 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, yeniden organize edilmiş hâliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de açıklıyoruz."

"YENİ DÖNEMDE MECLİS’E ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Türkiye’yi 16 yıldır kesintisiz reformlarla yönettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde de bu reformları devam ettirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Reform kavramının bir tarafı zihniyeti değiştirmekse, diğer tarafı da Anayasadan yasalara kadar buna uygun şekilde mevzuatı düzenlemektir. Mevzuatı düzeltmeden zihniyet değişikliğinde istediğimiz mesafeyi kat edemeyiz. Dolayısıyla yeni dönemde Meclis’e çok önemli görevler düşüyor. AK Parti Grubu, MHP’nin de desteğiyle, komisyonların ve genel kurulun lokomotifi olmayı sürdürecektir" dedi.

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Erdoğan'ın konuşması

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