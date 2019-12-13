CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına...
Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın evden çıkışı
-Camiden görüntüler
-Erdoğan'ın cenazeye geçmesi
-Erdoğan'ın camiden çıkışı
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Genel Detaylar
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