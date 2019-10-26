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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AÇARIZ SINIRLARI YÜRÜSÜNLER AVRUPA'YA (1)  

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse...

GÜNDEM 26.10.2019, 15:41
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AÇARIZ SINIRLARI YÜRÜSÜNLER AVRUPA'YA (1)  

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Erdoğan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda yaptığı konuşmasında, "Biz gerekirse Telabyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayacağı konutları, sosyal donatı alanlarını yapacağız ve dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz ve 'işte Türk milleti budur görün' diyeceğiz. Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden ya da dışından saldırılarını sürdürürse, nereye kaçarlarsa kovalayıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın açıklamaları
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