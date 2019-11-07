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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump ve Erdoğan'ın, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan...
GÜNDEM 06.11.2019, 23:07
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump ve Erdoğan'ın, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, yapılan açıklamada, "İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, yapılan açıklamada, "İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi.
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