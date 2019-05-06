Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Liderler görüşmede Ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A LİDERLERDEN RAMAZAN TEBRİĞİ
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.