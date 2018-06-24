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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KENDİ SANDIĞINDAN 188 OY ÇIKTI (2)

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3275 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan'a sandıktan 188 oy çıkarken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 103 oy...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KENDİ SANDIĞINDAN 188 OY ÇIKTI (2)

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3275 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan'a sandıktan 188 oy çıkarken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 103 oy çıktı.
İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP adayı Selahattin Demirtaş'a 9, SP adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı. Kayıtlı 385 seçmenin olduğu sandıkta 331 oy kullanılırken, 2 oy boş çıktı.

AK PARTİ'YE 158 OY
27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde ise; 331 oydan Ak Parti'ye 158, MHP'ye 17, CHP'ye 66, İyi Parti'ye 35, HDP'ye 36, Saadet Partisi'ne 8, Vatan Partisi'ne 3 oy çıktı. Sandıktan ayrıca Cumhur İttifakı'na 2, Millet İttifakı'na 3 oy çıkarken, Hüda Par'a 1 oy gitti. Boş 3 oy oldu.


 

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