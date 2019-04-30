Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019'da ihracat hedefimiz 182 milyar dolar



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dış ticaret açığımız yüzde 29 düştü ve ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023’te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4'üncü Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuştu. Ticaret müşavirlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın Türkiye’nin dış ticaretine dair politikaların belirlenmesi, atılacak adımların tespit edilmesi, süreç içerisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında kurumlar arasında bir koordinasyon sağladığını söyledi. Erdoğan, "Samimi bir atmosferde yapılan bu toplantıların bakanlık merkez ve çevre teşkilatı arasındaki perspektifin örtüşmesine yurt dışındaki heyecanın Ankara’ya, Ankara’daki vizyonun da sahaya aktarılmasına kapı araladığını düşünüyorum" diye konuştu.

'YENİ PAZARLARA AÇILDIK'

Türkiye olarak son 17 yılda hemen her alanda tarihi nitelikte reformlara ve rekorlara imza attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte Türk ekonomisinde ve diplomasisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Afrika ve Latin Amerika açılım politikalarımız sayesinde hem bazı kamu kurumlarımızdaki o yerleşik kalıpları kırdık, hem de toplumumuzdaki bu coğrafyalara dair ön yargıları değiştirdik. Böylece farklı sektörlerden müteşebbislerimizin yeni pazarlara, yeni coğrafyalara açılmasını temin ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün devlet olarak yurtdışında sadece diplomatlar ve ataşeler ile varlık göstermediklerini, TİKA ofisleri, Yunus Emre Kültür Merkezleri, AFAD, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, DEİK ve Maarif Vakfı aracılığıyla farklı alanlarda birbirinden önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'160 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde 20’sinin yerli olduğunu, bugün bu oranın yüzde 68’e ulaştığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: "Bu imkanlarımız olduğu için biz şimdi terörle dağda taşta çok daha farklı bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu ayın başında şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve şu anda inlerine giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranları biz de huzurunu kaçırmakla kalmaz onları biz o açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz. Devlet olarak bunu yapmaya mecburuz. Türkiye’nin dört bir yanı huzur içinde olmalı ve yatırımcı, girişimci Türkiye’nin dört bir yanında rahatlıkla gelip yatırımını yapabilmeli, Diyarbakır’da da, Van’da da, Ağrı’da da, Kars’ta da gidip yatırımını rahatlıkla yapabilecek. Ama terör olursa buralara girişimci gelir mi, yatırımcı gelir mi? Gelmez. Ama bunlar ortadan kalktığı zaman inanıyorum ki oralardaki teşvik çok çok yüksek olduğu için yatırım da oralara çok daha farklı bir şekilde gelecektir."

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 29 DÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu yeni vizyonunun adeta ete kemiğe büründüğü alanın dış ticaret olduğunu dile getirirken, son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında yaşanan değişimlerin, ülkenin nereden nereye geldiğini açıkça gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatının 2018 senesinde 168 milyar dolara yükseldiğini ve yine aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 5,6 gibi ciddi bir büyüme oranını yakaladığını aktaran Erdoğan, "Ağustos ayındaki spekülasyonlara rağmen geçen seneyi yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık. 2002 sonrasında Gayrı Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık üç katlık bir büyüme kaydetti. Sıkıntılarımıza rağmen 2018 yılında ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 12,5 artarak 13 milyar dolara ulaştı. 2003’ten günümüze baktığımızda ise bu rakam 210 milyar doları aştı. Yurt dışındaki yatırımları ise 38 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Aynı şekilde 2018 yılında ihracatımızda 2017’ye göre yüzde 7 oranında bir artış oldu. Dış ticaret açığımız yüzde 29 düştü ve ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıktı" bilgisini paylaştı.

Erdoğan, 2019 yılının ilk 3 ayında ihracatın yüzde 3,3 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 21,5 oranında azaldığını kaydederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 5,5 artışla 169,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Seçim atmosferine rağmen yine bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023’te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimize de tıpkı daha öncekiler gibi ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında 168 milyar dolarlık mal ihracatına ilave olarak 48,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı da yaparak önemli bir başarı yakalamıştır. Bu rakam 2002 yılında sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Bu iki rakam arasındaki fark bize Türk ekonomisinde özellikle de ihracat kalemlerinde yaşanan bir değişimin de ipuçlarını veriyor."

TÜRK DİZİLERİ 156 ÜLKEDE İZLENİYOR

Türkiye’nin artık yurt dışına müteahitlik hizmetlerini, dizilerini, sinema filmlerini, sağlık hizmetlerini ve kültürünü ihraç ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki bugün 350 milyon dolarlık ihracat hacmi ile dizi film ihracatında Amerika’nın ardından ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyoruz, bu çok önemli. Türk dizileri şu anda 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından yakından ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Benzer şekilde müteahitlik hizmetlerinde dünya ikincisiyiz. Dünyadaki ilk 250 inşaat şirketi içinde 46 Türk inşaat firmamız bulunuyor. Turizm son 17 yılda başarı hikayesi yazdığımız bir başka sektördür. 2002 yılında 13,2 milyon olan turist sayısını 2018 yılında 46 milyona, turizm gelirlerimizi ise 12,4 milyar dolardan 30 milyar dolar civarına taşıdık. Artık bizim için bacasız sanayi konumuna turizm girmiş vaziyette" diye konuştu.

'50 MİLYON TURİST RAKAMINA ULAŞACAĞIZ'

2019 yılının ilk iki ayında yabancı turist sayısında yüzde 7,4'lük bir artış olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum. Ziyaretçi sayısıyla birlikte turizm gelirlerimizi de turizm alanlarımızı da çeşitlendiriyoruz. Bilhassa kültür, kongre, sağlık, termal ve kamp turizmi gibi katma değeri daha yüksek alanlara yöneliyoruz ve böylece dört mevsim artık turist akışı devam ediyor. Sağlık turizmi alanında 2018 yılında yaklaşık 550 bin uluslararası hasta ülkemize tedavi amacıyla geldi. Şehir hastanelerimizin birer birer devreye girmesiyle inşallah bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Böylece ülkemizi sadece yaz aylarında değil, yılın 365 gününde turist çeken, turizm geliri elde eden bir konuma getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZİ OFİSİN DUVARLARINA HAPSETMEYİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış ticarette ve döviz gelirlerinde yakaladığı bu tarihi başarının mihmandarlarından birisinin de ticaret müşavirleri olduğunu söyleyerek, "Ülkemizi dış ticaret fazlası, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yapar mıyız? Evet yaparız. Hiç endişe etmeyin. 2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021 yılına geldiğimizde yüzde 2,6’ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5’in üzerine çıkarmakta kararlıyız" dedi.

'KENDİNİZİ OFİSİN DUVARLARINA KAPATMAYIN'

Bu süreçte ticaret müşavirlerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bulunduğu ülkenin özellikle de ticari kuralların, imkanlarını, risklerini, kritik aktörlerini en az oradaki bir tüccar kadar iyi bilmeyen bir müşavirin görevini layıkıyla yapması mümkün değildir. Kendini ofisinin duvarlarına, konforuna hapseden bir ticaret müşavirimiz vazifesini hakkıyla yerine getiremez. Sahada olan bitenden, açılan önemli ihalelerden, ticaret fuarlarından, rakip ülkelerin ticaret hamlelerinden sizlerin muhakkak haberdar olması gerekiyor. Bunun yolu da özellikle hayatın içine girerek, bağlantılarınızı mümkün olduğu kadar genişletmenizden geçiyor. Terör örgütlerini destekleyenler dışında kapılarınız büyük küçük demeden tüm iş adamlarımıza açık olmalıdır. Görev yaptığınız yerlerdeki ticaret erbabımızın hemen hepsi ihtiyacı olduğunda ticari sıkıntılarına çözüm aradığında sizlere ulaşabilmelidir. Sizlerden firmalarımız arasında asla ayırım yapmamanızı, ülkemiz aleyhinde çalışanlar dışında hepsine sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum."

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Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()