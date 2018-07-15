  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - Harun UYANIK İSTANBUL

Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.30 sıralarında Nakkaştepe'ye geldi. Erdoğan, aracından inerek yürüyüşe

katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi. Erdoğan daha sonra konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Öte yandan, Eski Bakanlardan Mehmet Ağar da alana geldi.

Görüntü dökümü

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- Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların görüntüsü

- Mehmet Ağar'ın alana girişi

- Şehit yakınlarını taşıyan servisin alana girişi

- Erdoğan'ın kendisini bekleyen vatandaşlara el sallaması

- Genel ve detaylar

